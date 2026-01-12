Haftanın zirvesi değişti: Süper Kupa finali reytingleri alt üst etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon ekranlarında her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan diziler arasındaki rekabet geçtiğimiz hafta da tüm hızıyla devam etti.

Yeni bölümleriyle hem sosyal medyada hem de yayınlandıkları günlerde gündeme damga vuran yapımlar, izlenme oranlarında zirveye yerleşebilmek için kıyasıya yarıştı.

Tüm bu yoğun rekabetin ardından haftanın en çok izlenen yapımları da netleşti.

TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş.) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz hafta en çok izlenen 10 yapımı ve bu dizilerin reyting oranlarını sizin için derledik.

5-11 OCAK HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa final maçı reytinglerde zirveye yerleşti.

Süper Kupa finalini Uzak Şehir dizisi takip etti. Taşacak Bu Deniz ise üçüncü sıraya yerleşti.

İşte haftanın en çok izlenen 10 yapım: