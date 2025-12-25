Beyaz'la Joker'in yayın tarihi açıklandı: İşte günü ve saati..

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyazıt Öztürk, yıllar sonra yeniden ekranda...

Sanal medyada sıkça sorulan ‘Beyaz’la Joker nedir?’ sorusuna tanıtımda esprili bir dille yanıt veren Öztürk, ‘Burada soruları ben sorarım, soruyorum. Hazır mısınız?’ sözleriyle seyirciyi programa davet etti.

İzlenme rekoru kıran tanıtımda ünlü şovmen, programdan beklentileri seçmeli bir soruyla aktardı:

A) Eğlence

B) Samimiyet

C) 3 milyon lira ödül ve jokerler

D) Hepsi

Cevap ise yine Beyaz’a yakışır bir şekilde verildi: D) Hepsi. Siz karışmayın. Bende, Kanal D’de.

YENİ FORMAT: YARIŞMA

Eğlence, samimiyet ve büyük ödülün bir araya geldiği ‘Beyaz’la Joker’, izleyiciye hem yarışma heyecanı hem de kahkaha dolu anlar yaşatacak.

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ‘Beyaz'la Joker’ ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saatler 20.00’yi gösterdiğinde Kanal D'de olacak.