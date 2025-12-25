Uzak Şehir 44. bölüm 1. fragman: "Alya, benim helalim!"

- Cihan ve Alya aldıkları kararı herkese açıkladı.
- Cihan, Boran'dan yorulduğu için Alya ile olan ilişkisini açık etti.
- Fragmanda, Cihan'ın "Alya, artık benim helalim" sözleri öne çıktı.
Uzak Şehir'in yeni bölümüne dair ilk ipucu geldi.
Yayınlanan 44. bölüm 1. fragmanı, dizinin nabzını ortaya koydu.
Cihan ve Alya'nın aşkına kimse engel olamazken, net tavırlarını korumaya da devam ederler.
Boran'dan iyice yorulan Cihan, Alya ile aldıkları kararı herkese açıklıyor!
Fragmana ise "Alya, artık benim helalim" sözleri damga vuruyor.