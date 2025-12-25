Uzak Şehir 44. bölüm 1. fragman: "Alya, benim helalim!" Cihan, Alya'ya uzak olmaktan ve Boran'ın tepkilerinden iyice yorulmuş durumda. Bu yüzden Alya ile aldıkları kararı herkese açıklıyor! Alya artık Cihan'ın helali...