Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası tanıdık çıktı! Bakın kimmiş...

- Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı.
- Ablası Nesibe Cebeci, aynı meslekte olan bir televizyon sunucusu ve akademisyendir.
- Sosyal medya kullanıcıları, iki kardeş arasındaki benzerlikleri fark etti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek suçundan gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Kamuoyunu gündeminde ilk sıralarda yer alan Cebeci, verdiği ek ifadelerle de dikkat çekti.
Telefonunda birçok ifşa olduğu iddia edilen ünlü spikerin akıbeti merak konusu.
Öte yandan ise ailesi araştırılıyor.
Sosyal medya kullanıcıları, Ela Rümeysa Cebeci'nin kız kardeşinin tanıdık olduğunu ortaya çıkardı.
İŞTE KIZ KARDEŞİ
Cebeci'nin kardeşi "Nesibe Cebeci", kendisiyle aynı mesleği yapıyor.
Nesibe Cebeci, medya sektöründe televizyon sunucusu, oyuncu ve akademisyen kimliklerini bir arada taşıyor.
İkilinin benzerlikleri de görenleri şaşırtıyor.