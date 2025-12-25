Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası tanıdık çıktı! Bakın kimmiş... Yasaklı madde operasyonu kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ablasıyla aynı mesleği yaptığı ortaya çıktı. Sunucu, moderatör ve oyuncu kimliklerini bir arada taşıyan Nesibe Cebeci, aynı zamanda akademik alandaki çalışmalarıyla da tanınıyor.