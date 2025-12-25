Abone ol: Google News

Ela Rümeysa Cebeci'nin ablası tanıdık çıktı! Bakın kimmiş...

Yasaklı madde operasyonu kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ablasıyla aynı mesleği yaptığı ortaya çıktı. Sunucu, moderatör ve oyuncu kimliklerini bir arada taşıyan Nesibe Cebeci, aynı zamanda akademik alandaki çalışmalarıyla da tanınıyor.

Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 11:28
  • Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandı.
  • Ablası Nesibe Cebeci, aynı meslekte olan bir televizyon sunucusu ve akademisyendir.
  • Sosyal medya kullanıcıları, iki kardeş arasındaki benzerlikleri fark etti.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek suçundan gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyunu gündeminde ilk sıralarda yer alan Cebeci, verdiği ek ifadelerle de dikkat çekti.

Telefonunda birçok ifşa olduğu iddia edilen ünlü spikerin akıbeti merak konusu.

Öte yandan ise ailesi araştırılıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Ela Rümeysa Cebeci'nin kız kardeşinin tanıdık olduğunu ortaya çıkardı.

İŞTE KIZ KARDEŞİ

Cebeci'nin kardeşi "Nesibe Cebeci", kendisiyle aynı mesleği yapıyor.

Nesibe Cebeci, medya sektöründe televizyon sunucusu, oyuncu ve akademisyen kimliklerini bir arada taşıyor.

İkilinin benzerlikleri de görenleri şaşırtıyor.

