Yeni başlayan dizi reytinglere yenik düştü! İşte final tarihi

NOW TV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Ben Leman, ekran serüvenini beklenenden erken tamamlamaya hazırlanıyor.

Yayına başladığı ilk haftalardan itibaren belirli bir izleyici kitlesi edinen dizi, sadık takipçilerine rağmen reytinglerde arzu edilen seviyeye ulaşamadı.

Televizyon dünyasında alınan reyting sonuçlarının belirleyici olması, dizinin geleceğini de doğrudan etkiledi.

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümün izlenme oranları, yapım için kritik bir eşik oldu. Beklenen artışın gerçekleşmemesi üzerine kanal yönetimi final kararı aldı.

Başrollerini Duygu Sarışın, Burçin Terzioğlu, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci’nin paylaştığı yapım için final kararının duyurulmasının ardından, izleyiciler şimdi son bölümün yayın tarihine odaklandı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman için beklenen final tarihi netleşti.

Kısa sürede kendi izleyici kitlesini oluşturan ancak reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayan dizi, 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Dizinin final bölümü, 27 Aralık Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.