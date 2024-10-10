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Haber Merkezi

İsrail, Gazze'deki masumları öldürmeye devam ederken bir yandan da rotasını Lübnan'a çevirdi.

Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü.

Saldırılarını durdurmayan katil İsrail ordusu, bu gece de başkent Beyrut'un merkezini vurdu..

Beyrut’un merkezinde 2 patlamanın meydana geldiği bölgedeki hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.

Saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Bir diğer yandan basın mensupları, savaşın başladığı ilk günden itibaren bölgedeki durumu aktarmaya çalışırken, türlü zorbalıklara maruz kalıyor.

Bunların son örneği, tv100 ekranlarında yaşandı.

TÜRK MUHABİRE SALDIRI

Beyrut'ta yaşanan olayları Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına bağlanarak ekranlara getiren tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert, saldırıya uğradı.

Muhabir Koç, yayın yaptığı sırada kendisine "Nerelisin?" diye soran sivillere "Türkiye" yanıtı vermesinin ardından fiziksel müdahaleye maruz kaldı.

O anlar anbean ekrana yansıdı.