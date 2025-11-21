Biletleri saniyede tükenmişti! Tarkan'dan flaş karar: 4 konser daha yapacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Megastar Tarkan, İstanbul Volkswagen Arena’da 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde dört büyük konser vereceğini duyurdu.

Konser biletleri 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıkmasıyla birlikte anında tükendi, bilet platformu çöktü.

Bilet fiyatları 7 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar çıkarken, Megastar'ın hayranları, etkinlik sayfasına erişebilmek için dakikalar içinde yüz binleri bulan bir sıraya girdi.

4 KONSER DAHA EKLEDİ

Bu yoğun ilginin ardından Tarkan, hayranlarına müjdeli bir haber daha verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde 4 konser daha vereceğini açıkladı.

Konserlerin biletleri 24 Kasım Pazartesi günü 11.00’de satışa sunulacak