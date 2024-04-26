Bir anne-kız hikayesi: Yalan dizisi ilk fragmanı! İzleyici darmaduman olacak... Kanal D'de yayınlanacak olan Yalan dizisini, tanıtım fragmanıyla ilgi gördü.

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ensonhaber.com

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği yeni dizi Yalan’ın ilk tanıtım filmi görücüye çıktı.

“Abla, Hazal sana emanet.” cümlesi ile başlayan tanıtıma, Aslıhan Güner’in hayat verdiği Melike karakterinin tutuklanarak cezaevine girmesi ile başlayan dramatik sahneler damga vurdu.

Dizi, kızı için 20 yıl hapiste direnen ve çıktığında büyük bir yalanla karşılaşan Melike'nin hikayesini ve bu yalandan kurtulmak serüvenini anlatıyor.

Yalan'ın kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç gibi isimler yer alıyor.

Kanal D'de yayınlanacak olan dizinin tanıtımı merak uyandırdı.

İşte Yalan dizisi ilk bölüm fragmanı...