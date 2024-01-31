Bir Sevdadır dizisinin Yeşil'i Sude Zülal Güler cesur çıktı! O pozları dudak ısırttı... TRT 1'in yeni dizisi Bir Sevdadır ile izleyicilerin karşısına çıkan Sude Zülal Güler'in sosyal medyadaki pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Bir Sevdadır dizisi, yayın hayatına TRT 1 ekranında başladı.

Feyyaz Şerifoğlu, Ekin Mert Daymaz, Doğukan Polat ile birlikte başrolü paylaşan Sude Zülal Güler, "Yeşil" karakterini canlandırıyor.

Yeşil'in tek istediği, çocuklarına güvenli ve mutlu bir hayat vermek.

İzleyicileri ekrana kilitleyen hikayede dikkat çeken bir detay daha var; Sude Zülal Güler'in güzelliği...

Pozları beğenildi

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul’da doğdu.

Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı “Çınar” dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı.

2018 yapımı “Keşif” filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

Aktif bir Instagram kullanıcısı olan Güler'in cesur pozları gündem oldu.

İşte Sude Zülal Güler'in bazı kareleri...