Bir Zamanlar İstanbul dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede, hangi ilçede?

Yağmur Uçar

Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'un başrolleri paylaştığı, TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul", yarın akşam ilk bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter üstleniyor.

Bir Zamanlar İstanbul, 90'lı yılların İstanbul'unda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Bu nedenle, dizi çekimleri, şehrin tarihi ve nostaljik dokusunu yansıtıyor.

Peki; Bir Zamanlar İstanbul nerede çekildi? Çekim yeri neresi? İşte bilgiler...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL ÇEKİM YERİ

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi.

İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.