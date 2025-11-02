BJK-FB maçı canlı İZLE: 2 Kasım 2025 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi şifresiz mi, hangi kanalda?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolunda derbi heyecanı...

Süper Lig’in 11. haftasında dev bir mücadeleye sahne olacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, Tüpraş Stadı’nda Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Ali Yılmaz, karşılaşmayı yönetirken yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken olacak.

Ligde üst üste galibiyetler elde eden Fenerbahçe, 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 17 puanla 4. sırada. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük galibiyetlerinin ardından Beşiktaş karşısında da kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor

Siyah-beyazlılar ise Kasımpaşa ile berabere kalarak kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Derbiyi kaçırmak istemeyen ve TV'den takip edecek olan futbol severler, "Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi" sorusuna yanıt arıyor.

Peki; BJK-FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? İşte yanıtı...

BJK-FB DERBİSİ HANGİ KANALDA

Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.