Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı neden yok? 13. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 12. bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alarak başarısını sürdürdü.

Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı yapım, sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son bölümün ardından dizinin hayranları, “Taşacak Bu Deniz 13. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı mı?” ve “Yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ FRAGMAN NEDEN YOK?

Taşacak Bu Deniz izleyicileri, 12. bölümün ardından yeni bölüm tanıtımını beklerken sürpriz bir gelişmeyle karşılaştı. 26 Aralık 2025 Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan bölüm sonrası, dizinin gelecek haftaya dair fragmanının paylaşılmaması dikkat çekti.

Yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının nedeni ise yayın takviminden kaynaklandı. Edinilen bilgilere göre Taşacak Bu Deniz, yeni yıl haftasına denk gelmesi sebebiyle kısa bir yayın arası verme kararı aldı. Bu nedenle dizinin 13. bölümü, 2 Ocak 2026 Cuma günü ekrana gelmeyecek.

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm 9 Ocak 2026 Cuma günü saat 20:00’da TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşacak.