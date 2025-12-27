Kızılcık şerbeti 120. bölüm fragmanı: "Bebekler karışmış olabilir"

- Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü yine büyük ilgi topladı.
- Yeni bölüm fragmanında Kıvılcım ve Ömer'in bebekleri Kemal'in hastanede karışmış olabileceği belirtildi.
- Dizi, bu gelişmelerle izleyicileri heyecan içinde bırakıyor.
Kızılcık Şerbeti, SHOW TV ekranlarında yayınlanan son bölümüyle yine gündemin üst sıralarına yerleşti.
Son bölümde Fatih ve Başak cephesinde kurulan planın açığa çıkması, dengeleri altüst etti.
Diğer yandan Bade ile Ömer arasında yaşanan gelişmeler ekranlara damga vurdu.
Peki, yeni bölümde neler olacak? Diziden yeni fragman geldi.
BEBEKLER KARIŞTI MI?
Kıvılcım ve Ömer’i zor bir sınav bekliyor…
Yayınlanan tanıtımda, Kıvılcım ve Ömer’in bebekleri Kemal’in hastanede karışmış olabileceği ihtimali söylendi.
Peki, Kıvılcım ve Ömer ne yapacak? İşte Kızılcık Şerbeti 120. Bölüm fragmanı: