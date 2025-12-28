Abone ol: Google News

Pazar günü televizyon keyfi yapmak isteyenler, kanal kanal yayın akışlarına göz atıyor. İşte, 28 Aralık 2025 TV'de yayın akışı...

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 08:59
TV'de pazar keyfi: 28 Aralık 2025 kanallarda yayın akışı...
  • Pazar günü televizyonda dizi, film, yarışma ve maç gibi pek çok program yer alıyor.
  • ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster?" ve Kanal D'de "Canım Oğlum" öne çıkan programlar arasında.
  • TV8'de ise akşam kuşağında "MasterChef Türkiye" yeni bölümüyle ekranda olacak.

TV'de reyting yarışı pazar günü de sürüyor.

Kanallarda diziden filme, yarışmadan maça birçok yapım yer alıyor.

Ekran karşısına geçenler bugün yayınlanacak olanları arama motoru üzerinden sorguluyor.

Peki, 28 Aralık 2025 Pazar akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...

ATV yayın akışı

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kuruluş Orhan

15.15 Cinayet Süsü

17.15 Taşıyıcı 2

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Canım Oğlum

22.45 Ayla

Star TV yayın akışı

09.15 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22.00 Bana Masal Anlatma

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

23.30 Kıskanmak

TRT 1 yayın akışı

08.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

Show TV yayın akışı

08.00 Talihli Amele

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şaşkın Damat

14.45 Rüya Gibi

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bahar

TV8 yayın akışı

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

