TV'de pazar keyfi: 28 Aralık 2025 kanallarda yayın akışı...

- Pazar günü televizyonda dizi, film, yarışma ve maç gibi pek çok program yer alıyor.
- ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster?" ve Kanal D'de "Canım Oğlum" öne çıkan programlar arasında.
- TV8'de ise akşam kuşağında "MasterChef Türkiye" yeni bölümüyle ekranda olacak.
TV'de reyting yarışı pazar günü de sürüyor.
Kanallarda diziden filme, yarışmadan maça birçok yapım yer alıyor.
Ekran karşısına geçenler bugün yayınlanacak olanları arama motoru üzerinden sorguluyor.
Peki, 28 Aralık 2025 Pazar akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...
ATV yayın akışı
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kuruluş Orhan
15.15 Cinayet Süsü
17.15 Taşıyıcı 2
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Canım Oğlum
22.45 Ayla
Star TV yayın akışı
09.15 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22.00 Bana Masal Anlatma
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kıskanmak
16.00 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
23.30 Kıskanmak
TRT 1 yayın akışı
08.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Cennetin Çocukları
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
Show TV yayın akışı
08.00 Talihli Amele
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şaşkın Damat
14.45 Rüya Gibi
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Bahar
TV8 yayın akışı
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm