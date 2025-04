Yağmur Uçar

Somer Sivrioğlu'nun 2 Nisan günü dükkanının kapalı olması ve 'Sorry. We are closed' paylaşımı yapması boykota destek olarak yorumlanmıştı.

Bugün ise magazin kulislerinde Somer Sivrioğlu'nun "kovulduğu" iddia edildi.

Ünlü şefin boykota destek verdiği için Acun Medya ve MasterChef Türkiye'den ayrıldığı iddiaları hızla yayıldı.

Bunun üzerine Somer şefin sevenleri de 'Somer Sivrioğlu MasterChef'ten kovuldu mu?' diye aramaya başladı.

Sivrioğlu'ndan beklenen paylaşım geldi.

"EVİMİZDEYİZ"

Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye stüdyosundan bir fotoğraf paylaşıp 'Evimizdeyiz, başladık' ifadelerini kullandı.