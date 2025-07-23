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Breaking Bad'i sevdiyseniz müjde: Yenisi geliyor

Tüm zamanların en iyi dizisi seçilen Breaking Bad'in yapımcısı Vince Gilligan, yeni bir dizi hazırlığı yapıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 14:43
Breaking Bad'i sevdiyseniz müjde: Yenisi geliyor

Breaking Bad ve Better Call Saul dizilerinin yaratıcısı Vince Gilligan, yeni bir dizi projesini duyurdu.

Gilligan'ın henüz adı açıklanmayan yapımı, izleyicilere yeni bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.

Projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu ve yayın tarihiyle ilgili bir bilginin olmadığını vurgulayan Gilligan, hayranlarını sabırlı olmaya davet etti.

TANITIM YOLDA

Apple TV’nin resmî X hesabı üzerinden "Mutluluk Bulaşıcıdır" mesajıyla yeni bir teaser paylaşıldı.

Aynı zamanda Apple’ın YouTube kanalında bir canlı geri sayım başladı. Bu geri sayım 25 Temmuz Cuma günü, Türkiye saatiyle 22:00'de sona erecek.

Yani büyük ihtimalle o saatte dizinin ismi, yayın tarihi ve konusu gibi detaylar açıklanacak.

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