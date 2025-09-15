Bu akşam (15 Eylül 2025) Uzak Şehir var mı, saat kaçta? Kanal D yayın akışı...

Abone ol: Google News

Yeni sezonu dört gözle bekleyen Uzak Şehir izleyicileri, 15 Eylül Pazartesi'nin ilk saatlerinden itibaren "bu akşam Uzak Şehir var mı" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Kanal D yayın akışına çevrilirken, yayın tarihi de netleşti.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 09:44
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezonu için saat sayıyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı yapım, ikinci sezon fragmanıyla gündeme geldi.

Fragmanda özellikle Boran’ın mezarı başında geçen sahneler dikkat çekerken, Alya ve Cihan arasındaki yakınlaşmanın nasıl devam edeceği şimdiden izleyicilerin merak konusu oldu.

15 Eylül Pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren "Bu akşam Uzak Şehir başlıyor mu", "Uzak Şehir 2.sezon ne zaman, saat kaçta" merak ediliyor.

Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam Kanal D'de var mı? İşte yanıtı...

BU AKŞAM UZAK ŞEHİR VAR MI

Uzak Şehir, yeni sezonuyla 15 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

2. sezon fragmanında ise Cihan, Alya'ya duyduğu aşkı Sadakat'e de Mine'ye de açıkça anlatır. Cihan'dan kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Mine ise Ecmel tehdidini sürdürür. 

