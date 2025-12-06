Abone ol: Google News

İzleyen herkes şaşkın: Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si tanıdık çıktı…

Show TV’nin dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Diziye damga vuran karakterlerden biri olan Eleni, izleyicinin yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Ancak Eleni’ye hayat veren genç oyuncu hakkında ortaya çıkan bir detay, herkesi şaşkına çevirdi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 13:37
  • Show TV dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakteri, izleyicilerin ilgisini çekti.
  • Eleni'yi canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, daha önce Bir Derdim Var dizisinde rol aldı.
  • Yaman, kariyerinde önemli bir sıçrama yaparak Instagram takipçi sayısını hızla artırdı.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Eleni oldu.

Rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan genç oyuncu Ava Yaman, başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.

Diziyi takip eden pek çok kişi Ava Yaman’ı ilk kez ekranda gördüğünü düşünse de gerçek bambaşka.

Oysa genç oyuncu daha önce de bir dizide rol almış.

ÖNCESİNDE DE ÜNLÜYMÜŞ

Genç oyuncu Ava Yaman, kariyerine Mert Fırat ve Birce Akalay’ın başrolünde yer aldığı Bir Derdim Var dizisiyle adım atmış.

O yapımda Özge karakterini canlandıran Yaman, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı.

Şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Eleni karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan genç oyuncu, kariyerinde önemli bir sıçrama yaşıyor. 

Instagram’da 10 binin altında olan takipçi sayısı kısa sürede 200 bine ulaştı.

