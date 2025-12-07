MasterChef Altın Kupa kadrosu 2025: Yeni jüri de geldi! İşte sürpriz isimler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MasterChef Türkiye’de 2025 sezonunun şampiyonu belli olduktan hemen sonra TV8 ekranlarında yeni bir mücadele izleyiciyle buluşuyor.

“MasterChef Altın Kupa” adıyla düzenlenecek özel turnuva, geçmiş sezonlardan tanıdık isimleri ve bu yıl ceket almayı başaran 4 yarışmacıyı aynı platformda bir araya getiriyor.

Altın Kupa, mutfakta yeniden kıyasıya bir rekabetin kapısını aralarken; yarışmacılar, şampiyonluk için bir kez daha hünerlerini sergiliyor.

Öte yandan ise jüride de bir sürpriz var.

7 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak ilk bölümüyle yeni MasterChef formatı şimdiden merak yaratırken Acun Ilıcalı heyecanı ikiye katlayacak bir paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı paylaşımında “Evet konuşulanlar doğru. MasterChef All Star Altın Kupa’da aramıza yeni bir üye katılıyor. Dünyaca ünlü, inanılmaz gastronomi bilgisi var. Tüm dünya mutfaklarına hakim. İlk kez bir programda yer alacak. MasterChef All Star Altın Kupa, çok başka olacak...' ifadelerini kullandı.

Peki; MasterChef Altın Kupa'da kimler var? Yeni jüri kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALTIN KUPA KADROSU 2025

MasterChef Altın Kupa'da Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç, Kerem gibi isimler yarışacak.

Eski sezon yarışmacılarının yanı sıra bu sezonun şef ceketi kazanan son 4 ismi Çağatay, Özkan, Sezer ve Hakan da Altın Kupa için yarışacak.

YENİ JÜRİ

All Star Altın Kupa'ya ünlü bir ismin dahil olacağını belirten Ilıcalı, yeni jüri üyesi geleceğinin sinyallerini verirken, halihazırda programda yer alan jüriler Danilo Şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten paylaşım gecikmedi.

Somer Şef: “Yeni üyemizin aramıza katılmasını ben de dört gözle bekliyorum. Teknik bilgisi çok üst düzey, benzersiz bir tarzı var. Bizim de ona göstereceğimiz şeyler olacak'

Danilo Şef: “Benvenuto! Yeni üyemizin İtalyanca konuşan biri olması harika. Onunla vakit geçirmek için çok heyecanlıyım.'

Mehmet Şef: “Yeni üyemize hoş geldin diyorum. Türk mutfağını bu kadar iyi bilen birisi olması beni de heyecanlandırdı. Konuşacak çok şeyimiz olacak.'