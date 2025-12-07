MasterChef 2025 şampiyonu kim oldu: Özkan mı, Sezer mi? İşte kupanın sahibi...

- MasterChef Türkiye 2025 finalinde Özkan ve Sezer yarıştı.
- Büyük rekabetin ardından, finaldeki imza tabağı turuyla Sezer 65 puanla şampiyon oldu.
- Özkan ise 63.5 puanla ikinci sırada yer aldı.
MasterChef Türkiye 2025 sezonu 6 Aralık 2025 itibarıyla sona erdi.
Şef ceketi yarışları ve finalist olma mücadelesinin ardından finale adını yazdıran Özkan ve Sezer canlı yayında karşı karşıya geldi.
Özkan ve Sezer, mutfakta tüm hünerlerini sergileyerek kupayı kazanmak için yarıştı.
Büyük finale damga vuran bu mücadelede şampiyonun kim olduğu merak edildi.
MasterChef Türkiye 2025'te şampiyon Özkan mı, Sezer mi oldu? İşte, kupanın sahibi...
MASTERCHEF 2025 ŞAMPİYONU:
Şampiyonluk yarışında puanlama sistemi uygulandı. İmza tabaklarıyla en yüksek puanı alan kişi kupayı kaldırdı.
İlk iki turda Özkan 43 puan toplarken Sezer 41 puan topladı ve sonda imza tabağıyla durumu 65 - 63.5'e getiren Sezer kupanın sahibi oldu.