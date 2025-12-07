MasterChef 2025 şampiyonu kim oldu: Özkan mı, Sezer mi? İşte kupanın sahibi... MasterChef'te büyük final heyecanı yaşandı. Sezon başından beri kupa için mücadele eden isimlerden finale Özkan ve Sezer kaldı. Peki; MasterChef 2025 şampiyonu kim oldu? İşte, kazanan isim..