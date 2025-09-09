Bu akşam (9 Eylül Salı) Bahar dizisi var mı, başladı mı? Bahar 3. sezon tarihi...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın yer aldığı Bahar dizisi, 3. sezona hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bahar’ın yeni sezon tarihi nihayet belli oldu.

Bugün yayın günü olması nedeniyle arama motorlarında araştırmalar da hız kazandı.

Peki, bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Show TV 9 Eylül 2025 yayın akışı...

BAHAR 3. SEZON

Bahar yeni sezon ilk bölüm 9 Eylül Salı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

Tanıtımda, yaşadığı tüm mücadelelere rağmen dimdik ayakta duran Bahar, izleyiciyi yeniden derinden etkilerken; bu kez karşısına hastaneye yeni başhekim olarak atanan Harun çıkıyor.

Bahar’la yaşadığı eski sıkıntılar, tansiyonu daha ilk andan yükseltiyor. Diğer yandan hastaneye yeni katılan asistan Maral, iddialı tavrıyla asistan dünyasında taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor.

Bahar ve Evren ise aşklarını ilan etmeye karar vermişken, tam bu karmaşanın ortasında Naz’ın Evren’le ilgili ortaya attığı şok karar, Bahar’ın dengelerini altüst ederek hikâyeyi bambaşka bir noktaya taşımaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda Bahar, hem mesleki hem de kişisel yolculuğunda daha büyük sınavlarla yüzleşirken, izleyiciye yeniden umut, güç ve heyecan dolu anlar vaat ediyor.