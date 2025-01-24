Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yeni bölüm mü? 24 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı...

Yağmur Dinç

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar, 2006 yılından beri Kanal D'de yayınlanıyor.

Arka Sokaklar izleyicileri cuma günlerini iple çekerken, bu hafta yeni bölüm ekranda olacak mı merak ediliyor.

Sebebi ise Bolu'daki yangın faciası sebebiyle dizilerin 2 gündür ekrana gelmemesi.

Peki, bu akşam Arka Sokaklar var mı, yayınlanacak mı? 24 Ocak Cuma Arka Sokaklar neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

ARKA SOKAKLAR 24 OCAK 2025

Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Pek Yakında