Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı, yeni bölüm mü? 10 Ocak 2025 yayın akışı

Yağmur Dinç

Yayınlanan son bölümü adeta "final" tadında olan Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları yayınlanıyor.

Yılbaşı akabindeki ilk bölümün yayınlanması beklenen dizi, takipçileri tarafından araştırılıyor.

10 Ocak Cuma akşamı, yani bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölüm var mı, yok mu sorusu dizi severlerin gündeminde.

Peki; Kızılcık Şerbeti bu akşam var mıi, yeni bölüm mü? İşte bugünkü Show TV yayın akışı...

KIZILCIK ŞERBETİ 10 OCAK 2025

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm 10 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Show TV'de yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti'nin 83. Bölümünde; Felaketle sonuçlanan geceden sonra herkes büyük travmatik duygular içindedir. Özellikle Ünallar’ın evine ateş düşmüş, Nilay çok ağır yaralanmıştır.

Pembe bu durumdan kendisini sorumlu tutmakta, küçük Abdullah dışında hiçbir şeyle ilgilenmemektedir. Mustafa perişandır, en büyük desteği kardeşlerinden görecektir.

Ömer, Kıvılcım ve ailesi, herkes Nilay’dan gelecek iyi bir haber beklerken dua edip, bir mucize dilemekten başka yapacak hiçbir şeyleri yoktur.

10 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 BU SABAH

10.00 KIZILCIK ŞERBETİ

12.30 GELİN EVİ

15.00 DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME

18.45 SHOW ANA HABER

20.00 KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM