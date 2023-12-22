Buçe Buse Kahraman’ın estetiksiz hali "Düşman başına" dedirtti! Doktorunun eline sağlık… Yalı Çapkını dizisinde eleştiri odağı haline gelen Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, eski haliyle şoke etti. Meğer Pelo da estetik harikasıymış. Ünlü oyuncunun estetiksiz halleri, adeta “düşman başına” dedirtti.

ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın Pelin karakteri olarak göz dolduran oyuncusu Buçe Buse Kahraman, geniş bir hayran kitlesi edindi.

27 yaşındaki başarılı oyuncu, dizi performansıyla oyunculuk yeteneğini kanıtlamanın yanı sıra sosyal medya platformlarında da dikkatleri üzerine çekiyor.

Genç oyuncunun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ve aktifliği, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Buçe Buse Kahraman’ın eski hali görenleri şoke etti.

Estetik harikası çıktı

Ünlü oyuncunun estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Ağzı, burnu, yüzü... Değişmeyen yeri kalmamış sanki.

İşte Buçe Buse Kahraman'ın eski hali...