Bugün TV'de: 13 Şubat 2026 yayın akışları! Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar... Cuma günü TV keyfi yapmak isteyenler, bugünkü yayın akışını kanal kanal kontrol ediyor. İddialı yapımların yer aldığı 13 Şubat Cuma akışı haberimizde...

Göster Hızlı Özet TV'de 13 Şubat 2026 Cuma günü, izleyiciler Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlarla keyifli vakit geçirdi.

Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV'nin yayın akışları, farklı programlarla doluydu.

TV'de reyting yarışı cuma günü oldukça iddialı. Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz rekabeti devam ederken, izleyiciler kanal kanal arama yapıyor. Haftanın stresini ekran başında atmak isteyenler, arama motorunda "bugünkü yayın akışı" başlığına yanıt arıyor. Peki, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV'nin öne çıkan yayın akışı... ATV yayın akışı 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol'da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Aynı Yağmur Altında 23.20 Çakallarla Dans 2



Kanal D yayın akışı 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 14.00 Gelinim Mutfakta 16.45 Arka Sokaklar 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Arka Sokaklar Star TV yayın akışı 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 17.15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Yerli Dizi Tekrarı NOW TV yayın akışı 08:00 Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Yasak Elma 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Yeraltı 19.00 Now Ana Haber 20.00 Yeraltı 23.00 Sahtekarlar TRT 1 yayın akışı 09.20 Adını Sen Koy 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler 14.30 Kara Ağaç Destanı 17.45 Lingo Türkiye 19.00 Ana Haber 20.00 Taşacak Bu Deniz Show TV yayın akışı 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.30 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık 09.00 Gel Konuşalım 12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20.00 O Ses Türkiye Medya Haberleri Pulsar'ın minik Çağlar'ı bakın ne hale geldi! Tanımak imkansız...

