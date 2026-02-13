Bugün TV'de: 13 Şubat 2026 yayın akışları! Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar...

- TV'de 13 Şubat 2026 Cuma günü, izleyiciler Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlarla keyifli vakit geçirdi.
- Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV'nin yayın akışları, farklı programlarla doluydu.
- İzleyiciler, haftanın stresini atmak için bu yayın akışını yakından takip etti.
TV'de reyting yarışı cuma günü oldukça iddialı.
Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz rekabeti devam ederken, izleyiciler kanal kanal arama yapıyor.
Haftanın stresini ekran başında atmak isteyenler, arama motorunda "bugünkü yayın akışı" başlığına yanıt arıyor.
Peki, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
23.20 Çakallarla Dans 2
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
23.00 Sahtekarlar
TRT 1 yayın akışı
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
Show TV yayın akışı
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 O Ses Türkiye