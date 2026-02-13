Abone ol: Google News

Bugün TV'de: 13 Şubat 2026 yayın akışları! Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar...

Cuma günü TV keyfi yapmak isteyenler, bugünkü yayın akışını kanal kanal kontrol ediyor. İddialı yapımların yer aldığı 13 Şubat Cuma akışı haberimizde...

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 10:30
  • TV'de 13 Şubat 2026 Cuma günü, izleyiciler Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlarla keyifli vakit geçirdi.
  • Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV'nin yayın akışları, farklı programlarla doluydu.
  • İzleyiciler, haftanın stresini atmak için bu yayın akışını yakından takip etti.

TV'de reyting yarışı cuma günü oldukça iddialı.

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz rekabeti devam ederken, izleyiciler kanal kanal arama yapıyor.

Haftanın stresini ekran başında atmak isteyenler, arama motorunda "bugünkü yayın akışı" başlığına yanıt arıyor.

Peki, 13 Şubat 2026 Cuma akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...

ATV yayın akışı

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

23.20 Çakallarla Dans 2

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

23.00 Sahtekarlar

TRT 1 yayın akışı

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

Show TV yayın akışı

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 O Ses Türkiye

