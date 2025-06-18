Bugün TV'de: 18 Haziran Çarşamba yayın akışları! Ekrana kilitleyecek...
Haber Merkezi

TV karşısında olanlar kanallar arasında tur atarken, eve gelip ekran karşısına geçmek isteyenler de var.

Bugün, televizyon kanalları oldukça hareketli.

18 Haziran Çarşamba günü televizyon kanallarında reyting yarışı devam ederken, sevilen yapımlar ekranda olacak.

İşte bugünkü TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

23:00 Güven Bana

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

Star TV

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yetenek Sizsiniz

13:00 Çift Kişilik Oda

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

22:45 Çift Kişilik Oda

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Show TV

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Çarıklı Milyoner

22:00 5 Milyoncuk Borç Verir misin?

23:45 Çarıklı Milyoner

TRT 1

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:15 Kasaba Doktoru

13:15 Turgay Başyayla İle...

14:25 Teşkilat

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Manchester City - Wydad

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Yağmur Uçar
Editor