Bugün TV'de: 18 Haziran Çarşamba yayın akışları! Ekrana kilitleyecek...

TV karşısında olanlar kanallar arasında tur atarken, eve gelip ekran karşısına geçmek isteyenler de var.
Bugün, televizyon kanalları oldukça hareketli.
18 Haziran Çarşamba günü televizyon kanallarında reyting yarışı devam ederken, sevilen yapımlar ekranda olacak.
İşte bugünkü TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
23:00 Güven Bana
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
Star TV
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
NOW TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:00 Çift Kişilik Oda
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
22:45 Çift Kişilik Oda
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Show TV
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Çarıklı Milyoner
22:00 5 Milyoncuk Borç Verir misin?
23:45 Çarıklı Milyoner
TRT 1
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla İle...
14:25 Teşkilat
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Manchester City - Wydad