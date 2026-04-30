Rizeli gazeteci, haber için gittiği köyden roman çıkardı

Dinleyenleri şaşırtan hikaye...

Doğu Karadeniz'de çektiği doğa fotoğrafları ilgi gören gazeteci yazar Aytekin Kalender, 2022 yılında haber takibi için gittiği bir köyde hayatını değiştirecek bir olay yaşadı.

Kalender, yanına gelen kişinin anlattıklarından etkilenerek bir adım atmaya karar verdi.

HİKAYEDEN ETKİLENİP ROMAN YAZDI

Rizeli gazeteci, anlatılanlardan yola çıkarak bir roman yazdı.

1990'lı yıllarda Rize'de başlayıp Almanya'nın Frankfurt kentine uzanan aşk, hasret ve kaçış dolu gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı 'Yeşil Gri' adlı roman, Rize Günleri etkinliğinde kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Kalender'in ilk kitabı, okuyucuların ilgi odağı oldu.

"HABER DEĞİL, ROMAN OLACAK BİR HİKAYEYDİ"

Kitabın ortaya çıkış serüvenini anlatan Aytekin Kalender, "Bir gün bir köye gitmiştik bir haber çalışması için. Orada bir vatandaş yanıma geldi ve 'Benim hayatımı haber yapar mısın?' dedi. Ben de kendisine ne yaşadığını sordum ve kendi hikayesini anlatmasını istedim.

Anlatmaya başladı ve benim tüylerim diken diken oldu. O kadar etkilendim ki bu bir haber konusu değildi, bu adeta bir roman, bir kitap olacak seviyede bir hikayeydi. 2 yıllık çalışma sonrasında bu konuyu kitaplaştırdım. Kitapta gerçek bir hikaye var.

Kitap, Rize'de başlayan ardından Frankfurt'a ulaşan bir yolculuğun aslında kaleme alınması diyebiliriz. İçerisinde kaçış var, içerisinde bir aşk var, içerisinde bir hasret var ve büyük bir sır var. Ve bu sır perdesi 10 yıl sonra aralanıyor" dedi.

"YEŞİL RİZE'Yİ, GRİ FRANKFURT'U TEMSİL EDİYOR"

Kitabın içeriği ve isminin taşıdığı anlama değinen Kalender, "Coğrafyamız yemyeşil, her taraf Rize'nin coğrafyası. Karadeniz'in coğrafyası; ağaçlarla, yeşilliklerle, yeşilin her tonuyla kaplı. Coğrafyamız hakikaten ender bulunan güzelliklerden birisi, Türkiye'nin de hakikaten özel bir yeri.

Rize'de geçtiği için yeşil ismini verdik, yeşil. Ve gri tarafı da Frankfurt. Frankfurt'ta yaşanan günler hakikaten gri bulutların altında yaşandı. Oradaki gri apartmanların arasında yaşanan bir dedektiflik gibi aramalar, orada yaşanan sıkıntıları anlatan gri olarak da Frankfurt'u, yeşil ve gri arasındaki geçişi bu kitabın hikayesi saklı.

O günleri, o zorlu günleri, o bağlılığı, hasreti, o koşturmayı insanlarımız bu dizelerde, buradaki yazılarda, bu kitabın sayfalarında görecekler" ifadelerini kullandı.