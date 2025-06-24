Bugün TV'de: 24 Haziran 2025 yayın akışları! Kanallarda yarışma heyecanı...

TV karşısında olanlar kanallar arasında tur atarken, eve gelip ekran karşısına geçmek isteyenler de var.

Bugün, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.

İşte 24 Haziran 2025 TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana





Kanal D

09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası





Star TV

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

21:45 Tatlım Tatlım

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 Sen Çal Kapımı

16:00 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

21:00 Yetenek Sizsiniz

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Show TV

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1

08:50 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:20 Turgay Başyayla İle...

14:30 Seksenler

15:35 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gassal