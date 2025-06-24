Bugün TV'de: 24 Haziran 2025 yayın akışları! Kanallarda yarışma heyecanı...

TV karşısında olanlar kanallar arasında tur atarken, eve gelip ekran karşısına geçmek isteyenler de var.
Bugün, televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar yer alıyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor.
İşte 24 Haziran 2025 TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
Kanal D
09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
Star TV
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
21:45 Tatlım Tatlım
NOW TV
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
16:00 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
21:00 Yetenek Sizsiniz
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
Show TV
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:20 Turgay Başyayla İle...
14:30 Seksenler
15:35 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal