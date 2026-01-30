Burak Yörük'ün müstakbel eşi de ünlü çıktı! 5 yıllık büyük aşkı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de "Oruç Furtuna" karakterini canlandıran Burak Yörük, beğeni topluyor.

Ava Yaman ile partner olan Burak Yörük'ün özel hayatı ise ayrı bir merak konusu.

Yörük'ün ünlü şarkıcı ile aşk yaşadığı duyan izleyiciler ise şoke oluyor.

Burak Yörük'ün sevgilisi var mı sorusunun cevabı evet, evli mi sorusunun cevabı ise hayır.

İŞTE MÜSTAKBEL EŞİ

Yörük, henüz nişanlı ancak 2026 yılında evlenmeyi planlıyor.

2021'den beri birlikte olduğu isim ise şarkıcı Tuana Yılmaz.

Henüz net bir düğün tarihi paylaşılmasa da hazırlıkların başladığı öğrenildi.

Mutlu bir beraberlik sürdüren çift, aşk pozlarını yayınlamayı ve birbirini desteklemeyi de ihmal etmiyor.