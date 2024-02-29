Burcu Özberk kaldırımda poz verdi! O karelere yorum yağdı... Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son Instagram paylaşımı beğeni topladı. İşte o kareler...

ensonhaber.com

Başarılı oyuncu Burcu Özberk sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in Instagram'da 9,7 milyon takipçisi bulunuyor.

34 yaşındaki Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile tanınan Burcu Özberk bir çok projede rol alarak ekranlarda yer aldı.

Başarılı oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Son olarak bir kaldırımda poz veren Burcu Özberk'in o pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Burcu Özberk'in "Mutlu gün" notuyla paylaştığı kareler takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Burcu Özberk'in son paylaşımı...