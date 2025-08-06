Burcu Özberk'in Mısır pozları beğeni topladı! "Mısır ışıklandı"

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topluyor.

Tatil için Mısır'a giden Burcu Özberk tatilde verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile yaşayan Burcu Özberk daha sonra birçok dizide rol alarak ekranlarda yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu yer aldığı projelerdeki performansının yanı sıra güzelliği ile göz dolduruyor.

35 yaşındaki oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Instagram'da 10.8 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımları ile beğeni topladı.

Güzelliğiyle gündeme gelmeye devam eden genç oyuncu, son olarak Mısır pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

İşte Burcu Özberk'in Mısır pozları;