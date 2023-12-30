Burcu Özberk'in sırt dekolteli pozları Instagram'ı salladı! O karelere yorum yağdı... Burcu Özberk sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı..

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Oyuncu Burcu Özberk güzelliği ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Yılbaşı tatili için İngiltere'ye giden Burcu Özberk burada verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

33 yaşındaki oyuncu hem oyunculuğu hem güzelliği ile adından sıkça söz ettiriyor.

11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile oyunculuğa adım atan Burcu Özberk daha sonra birçok dizide rol almıştır.

Burcu Özberk son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz isimli dizide Ece Çetinel karakterine hayat vererek ekran karşısına çıktı.

Başarılı oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Instagram'da yaklaşık 10 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile dikkat çekti.

İngiltere'ye giden Burcu Özberk, Londra'da verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun o pozları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Burcu Özberk'in son paylaşımı...