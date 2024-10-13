Hüseyin Topuz
Ünlü oyuncu Burcu Özberk sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareler ile dikkatleri üzerine çekti.
Antalya'da tatil yapan Burcu Özberk yaptığı son paylaşımlar ile adeta sosyal medyayı salladı.
Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan başarılı oyuncunun Instagram'da 10.6 milyon takipçisi bulunuyor.
Yaz boyu sık sık tatil yapan Burcu Özberk şimdilerde yeniden tatilin keyfini çıkarmaya başladı.
Burcu Özberk'in son Instagram paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Antalya'da sarı bikinisiyle poz veren Burcu Özberk'in o kareleri takipçilerinden beğeni topladı.
Takipçileri ünlü oyuncunun o karelerini adeta yorum yağmuruna tuttu.
İşte Burcu Özberk'in tatil pozları