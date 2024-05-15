Burunsuz doğmuştu, şimdi kocaman kız oldu! Bakın burunsuz doğan o bebek şimdi ne halde… Burunsuz doğmasıyla görenleri hayrete düşüren ve oldukça sık konuşulan o küçük bebek büyüdü genç bir kız oldu. Burunsuz doğması nedeniyle koku alma yetisinden de yoksun olan o bebek bakın şimdi ne halde…

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Anne karnına burnu gelişmeyen Tessa, tıpta oldukça nadir bir durum olan tam konjenital arhinia ile dünyaya gelmişti. Söz konusu olan bu nadir durum küçük kızın koku alma duyusu da bu sebepten hiç gelişememişti.

Tessa'nın anne ve babası Grainne ve Nathan Evans, hamileliklerinin beşinci ayında kızlarının burnu olmadan doğacağını öğrendiklerinde şok olmuşlardı. Her ne kadar şok olsalar da Tessa’yı kucaklarına almaya kararlıydılar.

Doğumdan kısa bir süre sonra yoğun bakıma alınan Tessa burnu olmadığından nefes almasına yardımcı olması için trakeotomi işlemi geçirdi.

Şimdilerde 11 yaşında kocaman bir kız olan Tessa her ne kadar görüntüsü için estetik ameliyatlar düşünülse de henüz hiçbir estetik ameliyat olmadan yüksek hayat enerjisiyle mutlu bir çocukluk geçirmeye devam ediyor.

İşte, Tessa’nın şimdiki hali…