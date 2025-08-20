C2 seviye nedir? Sosyal medyada C2 seviye akımı...

Sosyal medyada her gün yeni bir trend ortaya çıkarken, son günlerin en çok konuşulan ifadelerinden biri “C2 seviyesi akımı” oldu.

Kısa sürede kullanıcıların diline pelesenk olan bu tabir, farklı paylaşımlarda esprili ve dikkat çekici bir şekilde kullanılmaya başladı.

Aslında yabancı dilde en yüksek yeterlilik seviyesini temsil eden “C2”, sosyal medya dilinde bambaşka bir anlam kazanıyor.

C2 SEVİYE NEDİR

Aslında C2, yabancı dilde en üst düzey yetkinliği ifade ediyor.

Ancak sosyal medyada bu söylem, bir şeye olan aşırı tutkuyu anlatmak için kullanılmaya başlandı.

Örneğin, “C2 seviyesi dedikodu bağımlılığı” diyen bir kişi dedikoduyju ne kadar çok sevdiğini vurguluyor.

“C2 seviye renkli makyaj bağımlılığı”

“C2 seviye tatlı bağımlılığı” gibi...