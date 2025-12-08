Çakal, Blok3 ve Ati242'den şaşırtan karar: Konserler iptal...

- Çakal, Blok3 ve Ati242'nin konser iptalleri sevenlerini endişelendirdi.
- Blok3 geçici bir ara verirken, Ati242 ailesel bir sağlık sorunu nedeniyle konserlerini durdurdu.
- Emirhan Çakal, sosyal medyanın zarar verdiğini belirterek kafa karışıklığı yarattı.
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal’ın sosyal medya paylaşımları sevenlerini korkuttu.
Peş peşe gelen konser iptalleri ve sosyal medya paylaşımları sonrası sanatçıların sevenleri ‘Çakal, Ati242 ve Blok3’e ne oldu?’ sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.
ARA VERDİLER
Önce Blok3 Türkiye’deki konserlerine geçici olarak ara verdiği duyurdu.
Ardından Ati242 ise ailesinden birinin sağlık sorunu sebebiyle konserlerine ara verdiğini açıkladı.
Akabinde ise Çakal lakaplı Emirhan Çakal’ın ‘Sosyal medya bana artık zarar veriyor’ paylaşımı kafaları iyice karıştırdı.