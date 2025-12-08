Abone ol: Google News

Çakal, Blok3 ve Ati242'den şaşırtan karar: Konserler iptal...

Şarkıları ile rekorlar kıran Çakal, Blok3 ve Ati242'den gelen benzer açıklamalar, sevenlerini endişelendirdi.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 08:57
Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Blok3, Ati242 ve Emirhan Çakal’ın sosyal medya paylaşımları sevenlerini korkuttu.

Peş peşe gelen konser iptalleri ve sosyal medya paylaşımları sonrası sanatçıların sevenleri ‘Çakal, Ati242 ve Blok3’e ne oldu?’ sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. 

ARA VERDİLER

Önce Blok3 Türkiye’deki konserlerine geçici olarak ara verdiği duyurdu.

Ardından Ati242 ise ailesinden birinin sağlık sorunu sebebiyle konserlerine ara verdiğini açıkladı.

Akabinde ise Çakal lakaplı Emirhan Çakal’ın ‘Sosyal medya bana artık zarar veriyor’ paylaşımı kafaları iyice karıştırdı. 

