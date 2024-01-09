Call of Duty yıldızı Amine'nin bikinili pozları ortalığı karıştırdı! "Yasaklar beni durduramaz" Dünyanın en popüler bilgisayar oyunlarından Call of Duty, profesyonel oyuncusu Nadia Amine'yi bikinili fotoğrafları nedeniyle kara listeye aldı.

ensonhaber.com

Activision Blizzard oyun şirketinin en popüleri Call of Duty, tüm dünyada oynanıyor.

Yıllardır rekorlar kıran ve listelerde başı çeken Call of Duty, profesyonel oyuncuların da tercihi oluyor.

Ancak oyun dünyasında son zamanlarda bir tartışma gündemde.

Profesyonel video oyuncusu Nadia Amine, bikini fotoğraflarını yayınladığı için oyun yapımcısı Activision Blizzard'ın düzenlediği turnuvalarda kara listeye alındığını söyledi.

Amine, “Bikinili fotoğraflarımı yayınladığım için kara listeye alındım, hayatımda hiç çıplak fotoğraf paylaşmadım, ama yine de morina topluluğundaki adamlar çıplak popolarını sosyal medyada paylaşabiliyorlar." dedi.

Kaliforniya merkezli oyun şirketi ise Amine'nin iddia edilen yasağı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Yasaklara meydan okuyor

Amine, oyun devi tarafından yasaklanmış olmasına rağmen turnuva yapacağını açıkladı.

Güzel oyuncu, "Yasaklı olmak beni durduramaz. Gelin kazanmamı izleyin.” dedi.

İşte Call of Duty oyuncusu Amine'nin cesur pozları...