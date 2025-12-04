Gazeteci Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muhalif medyada hareketlilik sürüyor...

Sözcü Tv'de Özgür Çakmakçı, Hakan Durmuş, Emel Okaygün ve Dora Mengüç dahil 14 kişinin gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmasının ardından kanalın yönetim kadrosunda önemli değişikliklere gidildi.

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ'NÜN BAŞINA GETİRİLDİ

Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz Gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu.

İpek Özbey Genel Yayın Yönetmeni oldu, kanalın genel müdürlüğüne ise Sözcü Gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirildi.

İşten çıkarma dalgası eleştirilere neden olurken konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

UĞUR DÜNDAR SÖZCÜ'DEN AYRILDI

Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın bugünkü son yazısı Sözcü'de yayınlandı.

13 yılda binlerce yazısının Sözcü'de yayınlandığını ifade eden Dündar 'yolun sonuna geldik' ifadelerini kullandı.

Kimsenin kendisine 'git' demediğinin altını çizen duayen gazeteci, ayrılığını "Bugün Sözcü gazetesi ve Sözcü TV'den ayrılıyorum" ifadeleriyle duyurdu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Süreç bu şekilde devam ederken Uğur Dündar'ın yeni adresi belli oldu.

HALK TV İLE ANLAŞTI

Dündar'ın yakın arkadaşı sanatçı Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını yazdı.

Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde "Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak" ifadelerini kullandı.