Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Necla Karahalil kimdir, ne işe yapıyor? Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında. Peki, Necla Karahalil kimdir? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi Necla Karahalil kaç yaşında, ne işe yapıyor? Necla Karahalil Instagram hesabı...

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir süredir kapalı tuttuğu kapılarını yeniden aşka açtı.

Ahu Yağtu ile evliliğinin ardından birçok kez sevgililik süreci yaşayan Yılmaz, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile birliktelik yaşamıştı.

Ayrılıkların ardından bir süredir bekar olan Cem Yılmaz, yine gönlünü kaptırdı.

50 yaşındaki Cem Yılmaz'ın kısa bir süre önce gönlünü yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında, ne işe yapıyor merak ediliyor.

İşte hakkındaki bilgiler...

Necla Karahalil kimdir

Sosyal medyadan sık sık tarif ve spor paylaşımlarında bulunan Necla Karahalil, 1987 Ağustos Tekirdağ doğumlu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu şehirde okudu. Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesinde Grafik Tasarım Bölümünü bitirdi. Mezun olduktan sonra grafik tasarım ile tekstili birleştirerek koleksiyonlar hazırladı.

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Tekirdağ'a geri döndü.

Necla Karahalil bir süredir pilates eğitmenliği yapmakta ve sosyal medya üzerindeki bazı platformlarda içerik üretmektedir.