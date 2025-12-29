Abone ol: Google News

Cennetin çocukları bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı

Yılın son günlerine girilirken televizyon ekranlarında yaşanan yayın akışı değişiklikleri, dizi izleyicilerini merakta bıraktı. Bu akşam Cennetin Çocukları dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, bu akşam Cennetin Çocukları var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 15:58
  • TRT1 yayın akışına göre Cennetin Çocukları dizisi, 29 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak.
  • Yılbaşı haftası nedeniyle kanalların yayın planları değişirken, bazı diziler yayın arası veriyor.
  • Cennetin Çocukları'nın yeni bölümü haftalık yayın planında yer alıyor.

Yeni yıl haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarında yayın akışları yeniden düzenlendi.

Bu durum, dizilerin sıkı takipçilerini de ekran başında belirsizlikle karşı karşıya bıraktı.

Özellikle Cennetin Çocukları hayranları, “Bu akşam yeni bölüm var mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yılbaşı haftası kapsamında birçok yapım kısa süreli yayın arası verirken, bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmeyeceği önceden duyuruldu. 

Peki, Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT1 yayın akışı…

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güncel yayın planına göre, Cennetin Çocukları 29 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

TRT 1yayın akışında dizinin yeni bölümüne yer verildi.

29 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI

05:18 – İstiklal Marşı

05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Hara - Türk Sineması

02:05 - Seksenler

02:55 - Kasaba Doktoru

