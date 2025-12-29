Cennetin çocukları bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı

- TRT1 yayın akışına göre Cennetin Çocukları dizisi, 29 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak.
- Yılbaşı haftası nedeniyle kanalların yayın planları değişirken, bazı diziler yayın arası veriyor.
- Cennetin Çocukları'nın yeni bölümü haftalık yayın planında yer alıyor.
Yeni yıl haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarında yayın akışları yeniden düzenlendi.
Bu durum, dizilerin sıkı takipçilerini de ekran başında belirsizlikle karşı karşıya bıraktı.
Özellikle Cennetin Çocukları hayranları, “Bu akşam yeni bölüm var mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
Yılbaşı haftası kapsamında birçok yapım kısa süreli yayın arası verirken, bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmeyeceği önceden duyuruldu.
Peki, Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT1 yayın akışı…
CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Güncel yayın planına göre, Cennetin Çocukları 29 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
TRT 1yayın akışında dizinin yeni bölümüne yer verildi.
29 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Hara - Türk Sineması
02:05 - Seksenler
02:55 - Kasaba Doktoru