Cennetin çocukları bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı Yılın son günlerine girilirken televizyon ekranlarında yaşanan yayın akışı değişiklikleri, dizi izleyicilerini merakta bıraktı. Bu akşam Cennetin Çocukları dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, bu akşam Cennetin Çocukları var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Göster Hızlı Özet TRT1 yayın akışına göre Cennetin Çocukları dizisi, 29 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak.

Yılbaşı haftası nedeniyle kanalların yayın planları değişirken, bazı diziler yayın arası veriyor.

Cennetin Çocukları'nın yeni bölümü haftalık yayın planında yer alıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Yeni yıl haftasına girilmesiyle birlikte televizyon kanallarında yayın akışları yeniden düzenlendi. Bu durum, dizilerin sıkı takipçilerini de ekran başında belirsizlikle karşı karşıya bıraktı. Özellikle Cennetin Çocukları hayranları, “Bu akşam yeni bölüm var mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılbaşı haftası kapsamında birçok yapım kısa süreli yayın arası verirken, bazı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmeyeceği önceden duyuruldu. Peki, Cennetin Çocukları bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT1 yayın akışı… CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Güncel yayın planına göre, Cennetin Çocukları 29 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. TRT 1yayın akışında dizinin yeni bölümüne yer verildi. 29 ARALIK TRT1 YAYIN AKIŞI 05:18 – İstiklal Marşı 05:20 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:15 - Kalk Gidelim 09:20 - Adını Sen Koy 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse 13:15 – Seksenler 14:30 - Kasaba Doktoru 17:45 - Lingo Türkiye 19:00 – Ana Haber (Canlı) 19:55 – İddiaların Aksine 20:00 – Cennetin Çocukları 00:15 - Hara - Türk Sineması 02:05 - Seksenler 02:55 - Kasaba Doktoru Medya Haberleri Kapıcılar Kralı’ndaki apartman bakın şimdi ne halde: Görenler şaşırıyor

