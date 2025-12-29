Genler konuştu! Gardırop Fuat’ın oğlu da oyuncu çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeşilçam’ın sert mizaçlı ama unutulmaz yüzlerinden biri olan Ünal Gürel, yıllar sonra bu kez özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı Gardırop Fuat ve Barut Osman gibi karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu, iri yapısı, pala bıyığı ve sinirli tavırlarıyla Türk sinemasının simge isimleri arasında yer almıştı.

2002 yılında hayatını kaybeden Ünal Gürel’in ardından, sinemaseverleri şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Usta oyuncunun oğlunun da tıpkı babası gibi oyunculuk dünyasında tanınan bir isimmiş…

OĞLU DA OYUNCU ÇIKTI

2002 yılında yaşamını yitiren usta oyuncunun oğlunun, tiyatro sahnelerinde önemli çalışmalara imza atan Rüçhan Gürel olduğu öğrenildi.

Başarılı bir tiyatrocu olarak tanınan Rüçhan Gürel, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev yaparken sanata olan bağlılığıyla da adından söz ettirdi.

İzmir’e yeni bir tiyatro kazandırabilmek için büyük bir fedakarlık yapan Gürel’in, bu amaçla evini ipotek ettirdiği biliniyor.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Gürel, kariyeri boyunca Trabzon, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda da görev aldı.

Sahne çalışmalarının yanı sıra televizyon projelerinde de yer alan oyuncu, “Dönme Dolap” ve “Can Şenliği” gibi yapımlarla ekran izleyicisinin karşısına çıktı.