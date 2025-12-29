Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz isim: “Esin” geliyor! 120. bölümden itibaren…

- Kızılcık Şerbeti dizisine 120. bölümden itibaren Melisa Seda katılıyor.
- Seda, dizide Esin karakterini canlandıracak.
- Oyuncu, sosyal medya hesabından duyuru yaptı.
Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicinin gündeminde kalmayı sürdürürken kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.
Show TV ekranlarında yayınlanan ve Gold Film imzası taşıyan dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor.
Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı projeye, başarılı oyuncu Melisa Seda dahil oluyor.
Daha önce Gassal, Eyvah Tatil ve Usta Yapımcı gibi yapımlarda rol alan Seda, artık Kızılcık Şerbeti’nde boy gösterecek.
"ESİN" KARAKTERİ GELİYOR
Başarılı oyuncu Melisa Seda, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olduğunu duyurdu.
Dizide Esin karakterine hayat vereceğini belirten güzel oyuncu, 120. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacağını belirtti.