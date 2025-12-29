Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz isim: “Esin” geliyor! 120. bölümden itibaren… Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, hayranlara müjde verildi. Diziye 120. bölümden itibaren yeni bir oyuncu dahil oluyor.