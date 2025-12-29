Taşacak Bu Deniz sözlüğü! İkonik lazca kelimeler ve anlamları: Fuşki, yangaz, gaybana, suburlan...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz’in kendine özgü kültürünü ve sıcak insan ilişkilerini ekrana taşıyan Taşacak Bu Deniz, yalnızca hikayesiyle değil, karakterlerin günlük konuşmalarında kullandığı yöresel kelimelerle de izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Dizide geçen bazı sözcükler zamanla izleyiciler arasında yaygınlaşırken, özellikle Lazca ve Karadeniz ağzına ait ifadeler merak uyandırıyor.

Sosyal medyada sıkça sorulan kelimeler, izleyicilerin dizinin dilini ne kadar benimsendiğini de ortaya koyuyor.

Özellikle, "fuşki, yangaz, suburlan, gaybana" kelimeleri merak ediliyor.

İşte, Taşacak Bu Deniz'de geçen kelimeler ve anlamları...

Suburlan:

Acele et, çabuk ol anlamında kullanılır. Birine hızlanmasını söylemek için söylenen yaygın bir ifadedir.

Fuşki:

Küçük, ufak tefek ya da cılız anlamına gelir. Sevimli ya da hafif alaycı bir anlatımda tercih edilir.

Yangaz:

Yaramaz, afacan, ele avuca sığmayan kişi anlamına gelir. Özellikle çocuklar için kullanılır.

Gaybana:

Gizlice, fark ettirmeden, sessiz sedasız anlamındadır. “Haberim olmadan” ya da “ansızın” anlamında da kullanılır.

Po po po:

Duygusal vurgu (şaşkınlık, sitem, beğeni)

Bre:

Hitap sözü (hey, yahu anlamında)