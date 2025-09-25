Çılgın İkili 3 oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Çılgın İkili 3 nerede çekildi?

Star TV'nin bugün yeniden ekrana getireceği Çılgın İkili 3 filmi hakkında aramalar hız kazandı.

Aksiyon ve kahkahanın iç içe geçtiği yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Peki, Çılgın İkili 3 oyuncuları kimler, konusu ne, film nerede çekildi? İşte detaylar...

Çılgın İkili 3 konusu nedir?

Film, Miami'nin gözü pek dedektifleri Mike Lowrey ve Marcus Burnett’in yeni macerasını konu alıyor. Bu kez ikili, kendi adlarını temize çıkarmak için mücadele ediyor. Suç dünyasının karanlık sırları açığa çıkarken aksiyon ve mizah dolu sahneler seyirciyi bekliyor.

Çılgın İkili 3 oyuncu kadrosu

Hollywood'un efsane ikilisi bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerde Will Smith ve Martin Lawrence yer alıyor. İkilinin yanı sıra filmin kadrosunda Vanessa Hudgens, Paola Nunez, Alexander Ludwig, Eric Dane, Ioan Gruffudd gibi isimler de bulunuyor.

Çılgın İkili 3 nerede çekildi?

Aksiyon sahneleriyle öne çıkan film, ağırlıklı olarak Miami'de çekildi. Bunun yanında filmin bazı sahneleri Atlanta'da gerçekleştirildi. Görsel efektler ve hareketli sahnelerle film, serinin önceki yapımlarını aratmayacak bir görsellik sunuyor.