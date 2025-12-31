"Çitos Efe" ortaya çıktı: Son hali şaşırttı... 2016 yılında ekranlara gelen Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve “Çitos Efe” lakabıyla hafızalara kazınan Efe Koçyiğit, Rüya Gibi dizisi ile yeniden izleyici karşısına çıktı.