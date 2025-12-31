"Çitos Efe" ortaya çıktı: Son hali şaşırttı...

- Efe Koçyiğit, "Çocuktan Al Haberi" programıyla tanınan "Çitos Efe" olarak bilinir.
- Uzun süre ekranlarda görünmeyen Koçyiğit, "Rüya Gibi" dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
- Son hali sosyal medyada hızla gündem oldu.
Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile adeta fenomen oldu.
Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Efe Koçyiğit şimdilerde Show Tv'nin yeni dizisi Rüya Gibi'de ortaya çıktı.
Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı diziye konuk olan Koçyiğit'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte, Çitos Efe'nin şimdiki hali..