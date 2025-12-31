Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si bakın aslen nereliymiş! Ava Yaman'ın memleketi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in beğeni toplayan ve milyonlarca izleyicisi olan dizisi Taşacak Bu Deniz, her bölümüyle adından söz ettiriyor.

Dizinin baş karakterlerinden "Eleni" ise hem performansı hem yeteneğiyle beğeni topluyor.

Genç oyuncu Ava Yaman'ı gündeme taşıyan ve izleyicilerin kalbine taht kuran Eleni hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Yunan bir Rum kızını canlandıran ancak aslen Koçarili olan Eleni'yi canlandıran Ava Yaman'ın aslen nereli olduğu ise sıklıkla araştırılıyor.

AVA YAMAN'IN MEMLEKETİ

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç oyuncu doğma büyüme İstanbullu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Bazı kaynaklarda Ava Yaman'ın babasının Diyarbakır asıllı olduğu belirtilse de, genel olarak kökeni hakkında kesin detaylar mevcut değildir.