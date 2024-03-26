Dansıyla mest etmişti! Bahar'ın Asistan Seren'i pozlarıyla Instagram'ı salladı... Bahar dizisinde Seren karakterini canlandıran oyuncu Nil Sude Albayrak'ın sosyal medyadaki karelerine beğeni yağıyor.

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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi, reyting rekorları kırıyor.

Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanan dizi, hayatını evine ve çocuklarına adamış olan Bahar'ın yeniden gelişini ekrana taşıyor.

Her bölümü sosyal medyaya damga vuran Bahar dizisinde "Seren" karakteri de dikkatleri çekiyor.

Bahar'ın oğlu Aziz Uras'ın sevgilisi olan asistan doktor Seren'e oyuncu Nil Sude Albayrak hayat veriyor.

Instagram'da Seren

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sude Albayrak, çıkışını Şahmeran dizisiyle yakalamıştı.

Şimdilerde Bahar ile yıldızı parlayan Albayrak, dans performansıyla beğeni toplamıştı.

28 yaşındaki güzel oyuncunun Instagram hesabı, görenleri hayran bıraktı.

İşte Nil Sude Albayrak'tan pozlar...