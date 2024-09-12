David Beckham emekliye ayrıldı, yeni mesleği şaşırttı! İşte, yeni mesleği... Futbolun efsaneleri arasında yer alan David Beckham emeklilik hayatına geçiş yapmasının ardından yeni mesleği ile görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yeni hayatından görüntüler paylaşan Beckham milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Haber Merkezi

Dünya devlerinden olan Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Milan gibi takımlarda forma giyen efsane futbolcu David Beckham emekliye ayrılmasının ardından yeni hayatıyla ile büyük bir yankı uyandırdı.

Futbol başarılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıklıkla söz ettiren Beckham yeni hayatından paylaştığı görüntülerle takipçilerini şaşırtmayı başardı.

Emeklilik hayatını bir çiftlikte geçirmeye karar veren Beckham sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile medyanın gündemine düştü.

ÇİTÇİLİĞE BAŞLADI

Profosyonel futbolculuğa genç yaşta veda eden efsane isim daha sonra futbolla bağlarını koparmayıp ABD'de bir futbol kulübü satın almıştı. Şİmdilerde tamamıyla emeklilik hayatına geçiş yapan Beckham yerleştiği çiftik evinde, tarım ve arıcılığa yöneldi.

Çiftlik hayatından görüntüler paylaşan Beckham yetiştirdiği ürünleri de takipçileriyle paylaşmayı es geçmedi.

Beckham’ın emeklilik hayatını geçirdiği çiftliği kendi zevkine göre restore ettiği öğrenildi. Efsane futbolcunun çiftliğinde bulunan detaylar büyük beğeni topladı. Becham’ın keyifli vakit geçirdiği arazisine bir futbol sahası ve Türk hamamı yaptırdığı da öğrenildi.