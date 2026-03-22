"Cinayete azmettirme" iddiası: Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk sözler

İstanbul Ümraniye’de yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı, kamuoyunun gündeminde.

"Canbay" lakaplı rapçi Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için yakın arkadaşı olan Kubilay Kundakçı’dan destek istedi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ve yanındaki iki arkadaşının park halindeki bir araçta oturduğu esnada, olay yerine iki farklı araçla şüpheliler geldi.

Araçlardan inen şahıslardan biri, Kundakçı’nın bulunduğu araca kurşun yağdırdı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma kapsamında aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu 8 kişinin yakalandığı öğrenildi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN İLK İFADESİİ

Gazeteci Emrullah Erdinç, Kundakçı’nın annesiyle bir röportaj gerçekleştirdi.

Röportajda olay anına ilişkin dikkat çeken iddialar da yer aldı.

Erdinç, yaptığı açıklamada olay sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da araç içerisinde bulunduğuna ve saldırı anına tanıklık edildiğine yönelik iddiaları aktardı.

Henüz yazılı ifadesine ulaşılamayan Kalaycıoğlu'nun ilk sözlerinde çok üzgün olduğu, nezarethanede sürekli ağladığı, cenazeye katılmak istediği ancak izin verilmediği belirtildi.

Fenomen ismin ifadesinin gece yarısı alınmaya başlayacağı da öğrenildi.