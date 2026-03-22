Kazancı bitmedi: Muhteşem Yüzyıl'ın aylık YouTube geliri

2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl, yıllar geçse de izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizinin tekrar bölümleri ve YouTube içerikleri milyonlarca izleyiciye ulaşırken elde ettiği gelir de dikkat çekiyor.

Açıklanan verilere göre fenomen yapımın YouTube kanalından kazandığı aylık gelir ise herkesi şaşırttı.

View Stats tarafından paylaşılan verilere göre, Muhteşem Yüzyıl’ın YouTube kanalından elde ettiği aylık gelir yaklaşık 800 bin TL.

Dizi final yapalı ise 12 yıl oluyor.